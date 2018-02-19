РИАМО - 19 фев. На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области в регионе устранили 943 нарушения норм и правил чистоты, порядка и благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По итогам спецоперации «Снегопад» устранено 462 нарушения правил уборки территорий Московской области от снега. В ходе операции «Засада на снегосвалке» пресечен 21 сброс снежных масс вне установленных точек, определенных для его складирования. Всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидировано 64 выявленных свалки и очаговых навала мусора», - отмечается в материале.

В результате операции «Свет» было восстановлено наружное освещение на 10 улицах и в 53 дворах. В рамках сезонной операции «Теплотрасса» по настоянию Госадмтехнадзора приведено в порядок 11 участков теплотрасс, ликвидировано шесть утечек теплоносителя.

«Пресечено 12 нарушений тишины и покоя граждан, при проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по восьми фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 58 объектов несанкционированных информационных материалов, обновлено 113 информационных средств», - добавила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Она также отметила, что за прошлую неделю Госадмтехнадзор решил вопросы по 558 обращениям граждан.