РИАМО - 19 фев. Известный российский миколог Михаил Вишневский проведет серию лекций в московском «Аптекарском огороде», на которых расскажет слушателям о царстве грибов и научит готовить из грибов различные напитки, говорится в сообщении пресс-службы ботанического сада.

«Четвертого марта и далее каждое воскресенье в рамках фестиваля орхидей «Тропическая зима» и выставки тюльпанов «Репетиция весны» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартует уникальный цикл лекций «Все о грибах» самого известного миколога России Михаила Вишневского», - говорится в сообщении.

Слушателей ждут пять тематических лекций: «Царство грибов» (4 марта), «Грибы-вредители и грибы-паразиты» (11 марта), «Ядовитые и галлюциногенные грибы» (18 марта), «Позитивная микология» (25 марта), «Этномикология: грибы в мифологии и культуре народов мира» (1 апреля). Серия лекций завершится мастер-классом по приготовлению грибных напитков, который пройдет 8 апреля.

Начало лекций в 18:00. Продолжительность мероприятий составляет два часа, в которые также входит время на беседу со слушателями.

Михаил Вишневский — кандидат биологических наук, миколог, специалист по флоре грибов России, автор целого ряда книг о грибах общей, кулинарной и медицинской направленности. Как популяризатор науки Вишневский проводит тематические лекции и экскурсии по сбору и определению грибов, читает цикл лекций по микологии и этномикологии, принимает участие в радио- и телепрограммах, поддерживает тематические интернет-ресурсы.