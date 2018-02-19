РИАМО - 19 фев. В 18 муниципалитетах Подмосковья волонтеры убрали снег во дворах одиноких пенсионеров в рамках акции «Тропинка к дому», сообщила в понедельник начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

По ее словам, в минувшие выходные инспекторы Госадмтехнадзора Московской области и волонтеры расчистили снег во дворах одиноких пожилых и маломобильных граждан, проживающих в частном секторе. Помощь нуждающимся оказывают в рамках социальной акции ведомства «Тропинка к дому».

«За «снежные» выходные на помощь нуждающимся вышли инспекторы в 18 муниципальных образованиях региона. Расчищали снег во дворах, помогали по хозяйству, общались с одинокими людьми. С начала акции «Тропинка к дому» около 200 человек объяты вниманием сотрудников ведомства», - сказала Витушева.

В Егорьевске акция прошла у 91-го летнего ветерана труда, заслуженного врача-кардиолога Людмилы Мироновой. Инспекторы, активисты общественного движения «Молодая гвардия «Единой России» и юнармейцы очистили от снега дворовую и прилегающую территорию к дому, кровлю - от наледи, отремонтировали замок калитки.

В частном секторе поселка Томилино городского округа Люберцы проживает Алевтина Ануфриева. Для пенсионерки прошедшие обильные снегопады сделали ступени от тротуара по улице Чехова к ее калитке непреодолимым препятствием. Инспекторы отдела расчистили от снега и наледи подход к дому.

«В городе Руза оказали помощь узнику концлагеря, ветерану труда 90-летней Александре Алексеевне Шилиной. Испытывающая серьезные трудности с передвижением Александра Алексеевна была благодарна за помощь и очень рада общению с ребятами молодежного движения «Молодая гвардия «Единой России» и волонтерского клуба «Твори добро», - добавила Витушева.