РИАМО - 19 фев. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья начали проверку строительства производственно-складского комплекса ООО «Веллхим» в Ногинском районе, возведение строения должны закончить в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Главгосстройнадзор Московской области совместно с подведомственным ГБУ «Мособлстройцнил» приступил к проверке качества строительства производственно-складского комплекса ООО «Веллхим», расположенного по адресу: Ногинский район, поселок имени Воровского.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству надземной части здания. Строительство в графике. Плановое завершение строительства – третий квартал 2018 года», — сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.

Он отметил, что проверка завершится 13 марта.

Проектом предусмотрено возведение производственно-складского комплекса. Финансирование - средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «Хенкель Рус».