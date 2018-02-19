РИАМО - 19 фев. МУП «Райкомсервис», которое эксплуатирует очистные сооружения в ряде населенных пунктов Талдомского района Подмосковья, по итогам административного расследования оштрафовали на 120 тысяч рублей за загрязнение водных объектов и земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии совместно с Талдомской прокуратурой завершило административное расследование в отношении МУП «Райкомсервис», в ведении которого находятся очистные сооружения в поселениях Ермолино, Николо-Кропотки, Кошелево и Григорово. Все указанные очистные сооружения на момент осмотра находились в нерабочем состоянии, лабораторный анализ неочищенных стоков выявил превышения предельно допустимых концентраций соединений фосфора и серы. При этом объекты в Кошелеве и Григорове расположены в водоохранных зонах рек Хотчи и Куйминки, что могло спровоцировать попадание неочищенных стоков в водные объекты.

«По итогам расследования МУП оштрафован в общей сложности на 120 тысяч рублей. Очистные сооружения ремонтировать уже бессмысленно ввиду их морального и физического устаревания, поэтому необходимо возведение новых объектов», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он сообщил, что в областную программу уже включено строительство очистных сооружений в Ермолине, идет работа по согласованию возведения остальных объектов.

В настоящее время специалисты Минэкологии Подмосковья проводят расчет вреда, нанесенного почвам и рекам в результате сброса сточных вод.