РИАМО – 19 фев. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому некоммерческим неправительственным организациям выделяется свыше 8 миллиардов рублей на социально значимые проекты, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Предоставить фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества <…> субсидию, предусмотренную в федеральном бюджете на 2018 год, в размере 8,016 миллиарда рублей на проведение конкурсов и предоставление по их результатам грантов президента РФ некоммерческим неправительственным организациям», — говорится в распоряжении.

Выплаты предоставляются НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.