РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 фев. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый призвал управляющие компании (УК) Люберец сконцентрировать внимание на взаимодействии с жителями, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Коханый в понедельник встретился с руководителями УК Люберец. Он ответил на их вопросы, касающиеся начисления тарифов и обслуживания газового оборудования, а также коснулся вопроса взаимодействия с жителями.

«Я хотел бы обратить внимание на работу с гражданами. Люберцы в 2017 году показали очень большую динамику по обращению граждан в надзорные инстанции. Так жители выражают негативное отношение к управляющим организациям. Зачем подрывать доверие граждан? Надо общаться тесно с ними», – сказал Коханый.

Он подчеркнул, что если просьбу жителей невозможно удовлетворить из-за отсутствия денежных средств, то необходимо приглашать их на встречи. Организуя такие мероприятия, сотрудники УК могут детально отчитаться перед жителями за неисполнение той или иной просьбы.