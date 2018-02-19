РИАМО - 19 фев. Представительницы подмосковной Коломны Елизавета Баранова и София Бычкова стали чемпионками Европы в парном разряде, кроме того, Баранова в женском одиночном разряде взяла бронзовую награду, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Казани завершилось личное первенство Европы по бадминтону среди спортсменов до 15 лет. В турнире приняли участие атлеты из 39 стран Европы.

«Поздравляю молодых бадминтонисток Елизавету Баранову и София Бычкову с победой на первенстве Европы. Для коломенского спорта это серьезный исторический прорыв в этом игровой виде», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также уточнил, что бадминтон в нашей стране набирает популярность уже не просто как развлечение, а как перспективная олимпийская дисциплина.

«Победа молодой пары из Коломны – тому доказательство», - заключил министр.