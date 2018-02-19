РИАМО - 19 фев. В 2017 году в Рузском городском округе Московской области было установлено семь станций обезжелезивания воды вместо запланированных пяти станций, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Решение системных проблем, сложившихся в жилищно-коммунальном комплексе нашего округа годами, для нас остается приоритетной задачей. В 2017 году установлено семь станций обезжелезивания воды, хотя планировали установить пять станций. А это значит, что качественной водой нами обеспечено еще 8397 постоянно проживающих жителей», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он также подчеркнул, что общая доля населения, обеспеченного питьевой водой, составила более 80%.

При этом, по словам Тарханова, в 2014 году этот показатель равнялся лишь 39%.