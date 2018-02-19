РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый на совещании с представителями управляющих компаний Люберец отметил важность проверки газового оборудования в каждой квартире, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Коханый в понедельник встретился с руководителями УК Люберец. Он ответил на вопросы, касающиеся начисления тарифов и обслуживания газового оборудования.

«Мы (депутаты Мособлдумы – ред.) написали ряд законодательных инициатив по безопасному газу. Это касается домов с плитами и газовыми колонками. <…> Стоит в одной квартире не проверить газоиспользующее оборудование и не будет тогда стопроцентной вероятности, что здесь не произойдет трагедии. Эту проблему надо решить», – сказал Коханый.

По его словам, административный кодекс предусматривает ответственность за отсутствие договоров на обслуживание газового оборудования. Коханый заявил о необходимости заключения таких договоров и предоставления доступа сотрудникам организаций, обслуживающих квартиры.