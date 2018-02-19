РИАМО - 19 фев. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию по завершению капитального ремонта помещений ГБУК города Москвы «Центр драматургии и режиссуры» (бывшие помещения театра «Киноспектакль») в Малом Козихинском переулке в Пресненском районе в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проектом предусмотрен капитальный ремонт Центра драматургии и режиссуры, предназначенного для дополнительного образования в сфере современного театра и кино. В составе центра запроектирован учебный класс, входная группа и административно-хозяйственные, технические и сантехнические помещения», - сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках завершающего этапа ремонтных работ в учебном классе предусмотрен демонтаж старого и устройство нового покрытия стен и пола, расширение дверного проема, а также устройство пандуса. Во всех помещениях установят звукоизоляцию в подвесных потолках.

Также проектом предусмотрен ремонт фасада с устройством защитных экранов на кондиционеры и установкой вытяжной трубы системы дымоудаления на стене дворового фасада. Дворовые входные группы оборудуют металлическими крыльцами с прозрачным остеклением, а центральное крыльцо расширят. Также запроектировано размещение металлического пандуса с поручнем и металлического навеса над входной площадкой на втором входе в здание.

Кроме того, в подвале установят пандус, а также произведут демонтаж штукатурного покрытия стен с устройством нового покрытия. При этом существующая планировка помещений сохранится.