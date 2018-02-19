РИАМО – 19 фев. Безработица в России в январе впервые выросла с октября 2017 года, в госучреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 800 тысяч человек, сообщает в понедельник Газета.ru.

«В январе 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 миллиона человек в возрасте 15 и старше или 5,2% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в сообщении.

При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 800 тысяч человек, в том числе 700 тысяч человек получали пособие по безработице.

Ранее сообщалось, что за неделю количество безработных в России выросло на 0,8%.