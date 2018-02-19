РИАМО - 19 фев. Инспекторы эконадзора оштрафовали на 110 тысяч рублей ООО «Садовое кольцо-Митино» за навалы коммунальных и строительных отходов в коммунальной зоне «Красногорск-Митино» в подмосковном городском округе Красногорск, предприятие ликвидирует незаконную свалку, как только позволит погода, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

О навалах отходов из порубочных остатков, пиломатериалов, утильных автошин, боя бетона и кирпича в Минэкологии сообщили жители. В ходе расследования установлено, что земельный участок, на котором организована нелегальная свалка, арендует ООО «Садовое кольцо-Митино», намеревающееся начать здесь жилищное строительство. По словам представителя общества, свалка существовала здесь до заключения договора аренды.

«Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, ООО как арендатор оштрафовано на 110 тысяч рублей за то, что допустило нарушение природоохранного законодательства, и получило предписание ликвидировать свалку», - говорится в сообщении.

В обществе признали вину и гарантировали, что навалы мусора будут ликвидированы, как только позволят погодные условия.

Ситуация находится на контроле Минэкологии региона.