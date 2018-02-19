РИАМО - 19 фев. В Раменском районе Подмосковья суд оштрафовал ЗАО «Нащекино» на 20 тысяч рублей за уклонение от проверки Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ведомство должно была провести проверку в отношении ЗАО «Нащекино» на предмет соблюдения требований законодательства РФ в сфере ветеринарии, карантина растений и земельных отношений. В адрес юридического лица направили уведомление о сроках проверки, необходимых для этого документах и необходимости законному представителю организации прибыть в ведомство.

«Однако в назначенное время представитель организации не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил. По факту уклонения от проверки в отношении ЗАО «Нащекино» был составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица управления», - говорится в сообщении.

Материалы дела направили в судебный участок №217 Раменского судебного района Московской области для привлечения юридического лица к административной ответственности. Решением мирового суда ЗАО «Нащекино» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.