РИАМО - 19 фев. Работа по оказанию государственных услуг в сфере миграции будет организована в ГБУ МФЦ Москвы 17 и 18 марта, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«В целях обеспечения гарантий избирательных прав гражданами Российской Федерации 17 и 18 марта 2018 года в ГБУ МФЦ Москвы будет организована работа по оказанию государственных услуг в сфере миграции», - говорится в сообщении.

В период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации представление государственных услуг в сфере миграции подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве осуществляется ежедневно в соответствии с режимом работы: понедельник - с 09:00 до 18:00; вторник, четверг - с 11:00 до 20:00, среда - с 09:00 до 13:00, пятница - с 09:00 до 16:45, суббота - с 09:00 до 16:00; перерыв на обед - с 14:00 до 14:45.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.