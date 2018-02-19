РИАМО - 19 фев. Движение автотранспорта ограничат около столичного стадиона «ВЭБ Арена» вечером 21 февраля в связи с проведением матча ЦСКА — «Црвена Звезда», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена». Участок 1: проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Участок 2: 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. Период: 21 февраля с 18:00 до 23:00», - говорится в сообщении.

На данных участках в указанное время дороги будут перекрыты полностью.

Вечером 21 февраля на «ВЭБ Арене» состоится футбольный матч одной шестнадцатой финала Лиги Европы ЦСКА — «Црвена Звезда».