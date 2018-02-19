РИАМО – 19 фев. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о втором этапе амнистии капитала, при этом амнистия капитала продлевается на год – до 28 февраля 2019 года включительно, сообщает Газета.ru.

«Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об амнистии капитала с 1 марта 2018 года», - говорится в сообщении.

Первый закон устанавливает, что второй этап добровольного декларирования «амнистии капитала» будет проходить в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Второй закон продлевает предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) на период до 1 марта 2019 года, а также вносит изменения, необходимые для реализации первого закона. Третий закон распространяет гарантии, предусматриваемые законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках, на лиц, представивших декларации в ходе второго этапа.

Ранее соответствующие законы были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.