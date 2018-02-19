РИАМО - 19 фев. В четверг, 22 февраля, в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «Социологический опрос «Ценностные ориентации студенчества Подмосковья»: неожиданные итоги и новые проекты для студентов Московской области».

Спикеры:

- Линара Самединова - руководитель Московского областного регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России»; депутат Московской областной Думы.

- Алексей Пирогов – куратор студенческих проектов МГЕР на территории Московской области;

- Дмитрий Осипов – куратор проекта «Банк студенческих стажировок» в Московской области;

- Мария Архипова – руководитель информационной службы направления по работе со студентами в МГЕР на территории Московской области.

Подмосковное отделение «Молодой Гвардии» составило собирательный образ студенчества региона по результатам социологического исследования, проведённого Центром студенческой социологии.

Более 1000 молодых людей и девушек ответили на вопросы об участии в выборах, своём отношении к правительственной системе, жизненных целях и потребностях.

Результаты оказались неожиданными, и теперь «Молодая Гвардия» Подмосковья объявляет о старте социально направленных проектов, посвящённых трудовой занятости студентов и созданию специализированной молодёжной информационной платформы.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.