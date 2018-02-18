РИАМО - 18 фев. Префектура Центрального округа Москвы проверила информацию о падении глыбы льда на женщину на Старой Басманной улице, данная информация не соответствует действительности, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы префектуры.



«Мы проверили информацию о падении глыбы льда на женщину на Старой Басманной улице. После всех проверок мы ее не подтверждаем», - сказал собеседник агентства.



Ранее некоторые СМИ сообщали, что на Старой Басманной улице в Москве днем в воскресенье глыба льда обрушилась на голову прохожей. Пострадавшую госпитализировали в больницу.