РИАМО – 18 фев. Россиянка Дина Аверина стала обладательницей двух золотых медалей по художественной гимнастике на Гран-при, который проходил в Москве, сообщает ТАСС.

«Аверина стала первой в соревнованиях с обручем, набрав 18,65 балла, второе место заняла представительница Болгарии Борьяна Калейн (17,15), третий результат показала Катерина Галкина из Белоруссии (15,95)», - говорится в сообщении.

Аверина также выиграла золотую медаль в соревнованиях с булавами (18,5), россиянка Александра Солдатова завоевала серебро (16,30), представительницы Израиля Юлиана Телегина – бронзу (15,05).

В соревнованиях с мячом Аверина заняла второе место (17,35), третий результат показала Галкина (17), лучшей стала Калейн (17,95). В упражнениях с лентой первой стала Галкина (16,45), второе место у россиянки Александры Солдатовой (15,8). Третье место заняла Калейн (14,95).