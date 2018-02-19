РИАМО - 19 фев. Мособлизбирком проведет семинар-совещание для территориальных избирательных комиссий по выборам президента страны 19 февраля, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

«В понедельник в 11:00 в доме правительства Московской области состоится семинар-совещание для территориальных избирательных комиссий по выборам президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В рамках семинара рассмотрят информирование избирателей и предвыборную агитацию на выборах президента РФ; организацию работы избирательных комиссий в день голосования и другие вопросы, касающиеся организации выборов.

Семинар-совещание пройдет по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, концертный зал дома правительства.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.