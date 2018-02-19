РИАМО - 19 фев. В понедельник в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится брифинг заместителя руководителя Московского областного УФАС России Сергея Муравьева на тему реализации национального плана развития конкуренции в России.
Указ, который утверждает основные направления государственной политики по развитию конкуренции, был подписал в конце декабря 2017 года президентом России Владимиром Путиным. Основными целями этого документа является повышение удовлетворенности потребителей и экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, а также стабильный рост и развитие многоукладной экономики государства.
План включает снижение доли государственного участия в конкурентных сферах экономической деятельности, реформу тарифного регулирования, эффективное предупреждение и пресечение антимонопольных нарушений.
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