РИАМО - 19 фев. Свыше 43 тысяч схем и указателей обновят в столичном метро и на Московском центральном кольце перед открытием первых пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки, новые схемы уже можно увидеть в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии, сообщил РИАМО в понедельник заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, помимо карт в поездах, будут заменены схемы, размещенные на колоннах экстренного вызова, в вестибюлях и на уличных стелах, также обновят маршрутно-путевые полосы на станциях. Вся навигация в метро и на МЦК будет обновлена до конца марта.

«В преддверии открытия первого участка Большой кольцевой линии мы запустили масштабную программу по обновлению навигации в метро и на МЦК. Теперь пассажиры могут увидеть новую линию метро – Большую кольцевую, она изображена бирюзовым цветом под номером 11. Всего в метро и на МЦК будут заменены более 43 тысяч элементов навигации: только в подвижном составе метро нам предстоит обновить более 40 тысяч схем, а в поездах МЦК – 600 схем», - сказал Ликсутов.

Название новой линии метро было выбрано в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». Участникам предлагали либо сохранить рабочее название «Третий пересадочный контур», либо поддержать вариант «Большая кольцевая линия». За второй вариант проголосовали 53,34% участников.

«На новой схеме изображен полный контур Большой кольцевой линии метро: станции, планируемые к открытию в ближайшее время, и строящиеся станции. Кроме того, впервые на карте метро появилась Кожуховская линия – она обозначена пунктиром, номером 15 и розовым цветом. Также на карте отмечено перспективное продление трех действующих линий метро: участок Солнцевской линии от станции «Раменки» до «Рассказовки», участок Сокольнической линии от станции «Саларьево» до «Столбово», участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разумовская» до «Селигерской», - добавил сотрудник пресс-службы столичного Дептранса.

Он отметил, что первый участок Большой кольцевой линии от «Делового центра» до «Петровского парка» планируется открыть в ближайшее время. Всего на БКЛ длиной 67 километров будет 31 станция.

Открытие первого участка Большой кольцевой линии разгрузит Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую ветки метро, а также обеспечит пассажиров метро и МЦК четырьмя новыми пересадками: «Хорошевская» БКЛ – «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии, «Петровский парк» БКЛ – «Динамо» Замоскворецкой линии, «Шелепиха» БКЛ – «Шелепиха» МЦК, «Хорошевская» БКЛ – «Хорошево» МЦК.

«Пересадка со станции «Шелепиха» станет одной из самых удобных пересадок между МЦК и метро. Запуск Большой кольцевой линии повысит транспортную доступность восьми районов Москвы: Пресненский, Хорошево-Мневники, Хорошевский, Беговой, Аэропорт, Щукино, Сокол, Филевский парк. Также улучшится транспортное обслуживание таких популярных объектов, как Деловой центр «Москва-Сити», стадионы «Динамо» и ЦСКА», - заключил сотрудник пресс-службы департамента.