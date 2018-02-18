РИАМО – 18 фев. Россия вышла на пятое место по общему количеству наград на Олимпиаде-2018, сообщает Газета.ru.

Российские спортсмены завоевали серебро в мужской лыжной эстафете и бронзу во фристайле. После девятого дня Олимпиады россияне завоевали 11 медалей (три серебряные и восемь бронзовых).

«По общему количеству наград Россия обошла команду США, Австрии, Франции и Японии, в активе которых по десять медалей», - говорится в сообщении.

Лидирует Норвегия (26), второй идет Германия (18), третье место занимает Канада (16).

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали в южнокорейском Пхенчхане 9 февраля и будут проходить до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».