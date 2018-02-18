РИАМО - 18 фев. Масштабное празднование Масленицы завершилось сожжением огромной красной гири в столичном парке Горького, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

На празднование Масленицы в парке Горького собралось большое количество народа, много детей и взрослых. Они участвовали в масленичных гуляниях, мастер-классах, ярмарках, угощались блинами.

Восьмиметровая деревянная гиря «Тяжесть зимы» символизирует усталость, которая подступает в конце зимы, а сожжение необычного арт-чучела освобождает от этого «груза».

Во время сжигания на территории парка дежурили несколько пожарных бригад.

Всего в выходные масленичные гуляния прошли на территории 22 парков столицы.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.