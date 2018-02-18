РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Жители поселка Сертякино в Подольске самостоятельно организовали масленичные гуляния в воскресение, в рамках праздника они прыгали через костер, а в завершение сожгли чучело Масленицы, сообщила «РИАМО в Подольске» староста поселка Виктория Серпуховитина.

«Сегодня (в воскресенье - ред.) в поселке Сертякино Подольска активисты самостоятельно организовали масленичные гуляния. В программе были различные развлекательные мероприятия, в том числе прыжки через костер и многое другое. Традиционно гости праздника кушали блины, шашлыки, пили чай и весело проводили время», - сказала Серпуховитина.

Праздничная программа проходила с 13:00 до 16:30. В ней приняли участие порядка 40 человек. В завершение мероприятия участники зажгли чучело Масленицы.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. В Подольске в это время традиционно проходят различные масленичные гуляния, которые в этом году состоялись 17 и 18 февраля во всех микрорайонах округа.