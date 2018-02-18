РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В подмосковных Люберцах в воскресенье проходит открытый чемпионат и первенство городского округа по тайскому боксу, в них принимают участие свыше 130 спортсменов, сообщил «РИАМО в Люберцах» президент люберецкой федерации тайского бокса Глеб Данилов.

«Сегодня в Люберцах проходит открытый чемпионат и первенство городского округа по тайскому боксу. В них участвуют 132 спортсмена из Москвы и Подмосковья», - сказал Данилов.

Он добавил, что в чемпионате и первенстве могли участвовать все желающие спортсмены. Одно условие – одни должны были быть участниками федерации тайского бокса Московской области.

«Всем победителям вручат грамоты, медали, кубки и ценные призы», - заключил Данилов.