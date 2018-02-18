РИАМО - 18 фев. Столичные следователи выясняет обстоятельства травмирования малолетнего ребенка на Рижском направлении Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту травмирования малолетнего на перегоне станций Москва – Бутырская –Москва – Рижская Рижского направления Московской железной дороги», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, сегодня в 15:36 на 7-м километре перегона станций Москва – Бутырская – Москва – Рижская проходящим электропоездом сообщением «Звенигород – Царицыно» был травмирован малолетний 2013 года рождения, который в присутствии родителей катался с насыпи в непосредственной близости от железнодорожного полотна.

Ребенка доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. На месте происшествия работает следственная группа.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавляется в материале.