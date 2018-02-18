РИАМО - 18 фев. В подмосковном Зарайске открылся первый в городском округе современный физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Ледовый дворец общей площадью более 3 тысяч квадратных метров построен в рамках программы «Спорт Подмосковья». Спорткомплекс соответствует современным стандартам и требованиям, оснащен всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. В спортивном отделении по хоккею уже более 30 занимающихся, а для желающих записаться, открыт дополнительный набор», - говорится в сообщении.

Долгожданное для жителей Зарайска событие совпало с празднованием широкой Масленицы. Торжественное открытие Ледового дворца сопровождалось насыщенной программой с катанием на санях, скоморохами, выступлением вокальных ансамблей, спортивными состязаниями и эстафетами.

После церемонии открытия начался детский турнир по хоккею, вечером для жителей и гостей городского округа были организованы массовые катания на коньках.

«Сегодня в Зарайске большой праздник – все любители хоккея и фигурного катания получили новый современный ледовый дворец, построенный по программе губернатора Андрея Воробьева. Уже сейчас спорткомплекс вызывает ажиотаж среди местных жителей, он на 100% загружен, и мы уверены, что на этой площадке вырастут наши будущие олимпийские чемпионы», - сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.