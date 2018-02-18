РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В подмосковном Подольске планируют демонтировать самовольно установленную стелу, которая находится на пересечении Цементного проезда и проспекта Юных Ленинцев, сообщается на сайте администрации округа.

По данным постановления администрации округа от 9 февраля 2018 года, опубликованного на сайте, самовольно установленную стелу, которая находится на пересечении Цементного проезда и проспекта Юных Ленинцев, предписано демонтировать. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы администрации по строительному комплексу Петра Гапонова.

Помимо этого, согласно постановлению от 1 февраля, в Подольске планируется снести гаражные боксы, расположенные по адресам: улица Дорохова, у домов 10 и 10а (улица Сосновая, дом 10, торец дома); улица Свердлова, во дворе дома 50; Ульяновых, дом 27; Багратиона, дом 24; Дорохова, дом 11а (за зданием школы №13).

Также будут снесены самовольные постройки на улице Курчатова, у дома 3; на улице Рабочая, у дома 9 и в деревне Федюково на улице Спортивная.