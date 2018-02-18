РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Жители жилого комплекса «Малое Павлино» в подмосковных Люберцах самостоятельно организовали 17 февраля празднование Масленицы с играми, зимними забавами и блинами, сообщил «РИАМО в Люберцах» один из жителей ЖК Дмитрий Гаранин.

«Семнадцатого февраля в ЖК «Малое Павлино» прошел праздник, посвященный Масленице. Организаторы – сами жители, активисты. Были конкурсы, перетягивание каната. Ведущая праздника – одна из жительниц Олеся Костенко рассказала о Масленице и ее традициях», - сказал Гаранин.

Он добавил, что дети вместе со взрослыми танцевали и водили хороводы. Вечером сожгли чучело Масленицы. Жители сами напекли блинов, принесли их в термосумках и на тарелках. Грели уже на месте в микроволновке. Чтобы не замерзнуть – много двигались и пили горячий чай.

«Управляющая компания «Домоуправ» оказала содействие – они дали нам источник электроэнергии. В прошлый раз, когда мы устраивали День соседей – обещали дать электричество, но не дали. Выручили нас сами жители, дав подключиться к розетке в одной из квартир. Так что, это наш второй праздник, организованный своими силами», - заключил Гаранин.