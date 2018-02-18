РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. Подмосковные Котельники в воскресенье приняли эстафету областной акции «Подмосковье выбирает», посвященной предстоящим выборам президента Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Котельники прошла областная акция «Подмосковье выбирает». В ней приняли участие глава города Ирина Польникова, депутаты молодежного парламента, жители. Муниципалитет принял эстафету от Реутова и передал ее Дзержинскому. Мероприятие состоялось на территории парка «Белая Дача», где прошли праздничные гуляния и празднование широкой Масленицы», - говорится в сообщении.

Старт акции «Подмосковье выбирает» дали 10 февраля в Химках. Мероприятие организовано по инициативе молодежной избирательной комиссии Московской области. Участники символически выстраиваются в виде галочки, отмечают в бюллетене свое муниципальное образование и передают его в другой город.

Также в Котельниках утром в воскресенье прошла лыжная эстафета, приуроченная к акции «Подмосковье выбирает». В ней приняли участие жители города. Самому юному спортсмену соревнований было всего два года.

Главная цель акции – повышение активности избирателей в преддверии выборов президента России, которые состоятся 18 марта. Эстафета пройдет в различных городах Подмосковья. Подобная акция проходит второй раз. Впервые она состоялась в преддверии выборов в Государственную думу и Московскую областную думу.