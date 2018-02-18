РИАМО - 18 фев. Столичные следователи проводят проверку по информации СМИ о госпитализации воспитанников детского сада с острой кишечной инфекцией в Москве, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации о госпитализации детей с острой кишечной инфекцией», - сказала Иванова.

Она подчеркнула, что в период с 15 по 17 февраля по данным СМИ были зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди детей детского сада, расположенного на юге Москвы. Несколько воспитанников были госпитализированы в детские больницы, где им оказывается вся необходимая помощь.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках процессуальной проверки будут установлены причины госпитализации детей», - отметила собеседник агентства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила она.

Ранее Роспотребнадзор по Москве начал расследование очага острой кишечной инфекции (ОКИ) в детском саду «Дельфиненок» на юге столицы. В дошкольном учреждении отобраны образцы суточной пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования на пищеблоке и в групповых. Проводится проверка поставщика продуктов ЗАО «Комбинат дошкольного питания».