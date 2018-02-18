РИАМО – 18 фев. Весна в Москву придет не раньше конца марта, специалисты считают началом настоящей весны 23 марта – Всемирный метеорологический день, сообщает ТАСС.

«Март для метеорологов – типично зимний месяц, а для большинства людей это уже начало весны. На весну у нас будет прогноз не раньше 20 марта, и этот прогноз будет описывать температурную ситуацию, режим увлажнения с апреля по сентябрь включительно, а сейчас пока идет накопление информации», - сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, пока никакого видения прогноза на весну нет, появится оно только через месяц.

«Казалось бы, наступает весна 1 марта, но это еще не весна, даже по климату высота в первой декаде марта самая высокая. Температура переходит через ноль градусов только в конце марта. Даже грачи прилетают в третьей декаде марта. Я шучу по этому поводу, что все прогрессивное человечество 23 марта отмечает Всемирный метеорологический день, поэтому метеорологи постановили именно с этого дня считать начало весны», - добавил Вильфанд.

Ранее глава Гидрометцентра сообщил, что Москву и Подмосковье ожидают сибирские морозы в середине следующей недели. Температура опустится до минус 25 градусов, а в ряде территорий области – до 27 градусов.