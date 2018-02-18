РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Председателя отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Владимира Быковского наградили медалью «За заслуги» в подмосковном Подольске, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске 17 февраля состоялось отчетное собрание подольского местного отделения Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ. Мероприятие стало первым собранием в 2018 году и проходило в помещении призывного пункта военного комиссариата.

«В ходе встречи были обсуждены задачи по взаимодействию с ветеранскими и общественными организациями на 2018 год, а также состоялось вручение наград. Председатель ОМОО «Союз десантников», член общественной палаты округа Подольск, член местного отделения организации ветеранов ВС России Владимир Быковский был награжден медалью «За заслуги»,- говорится в сообщении.

Награда была учреждена Общероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных сил РФ и вручается за высокие результаты и активное участие во всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия»

Помимо этого в рамках мероприятия представителей ветеранских организаций наградили памятными медалями в честь 100-летия РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии - ред.). Всего на собрании присутствовали 35 представителей общественных организаций, таких как «Союз десантников», «Боевое братство», «Офицеры России», «Союз чернобыльцев» и других.