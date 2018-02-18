РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В подмосковном Подольске на трассе А-107 сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание транспортного средства, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 18 февраля в 6:52 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, городской округ Подольск, трасса А-107 в районе СНТ «Родина». Сотрудники пожарной охраны ликвидировали пожар в 7:12», - говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания принимали участие две единицы техники и семь человек.