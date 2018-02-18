РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. Около 10 тысяч блинов съели в воскресенье жители подмосковных Котельников во время масленичных гуляний, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Порядка 10 тысяч блинов съели жители Котельников в рамках празднования Масленицы, также прошел традиционный кулинарный конкурс. В нем приняли участие коллективы социальных учреждений города: образовательные и художественные школы, детские сады. Родители вместе с детьми и учителями угощали гостей праздника разнообразными тортами и разноцветными блинами, а также изысканными кондитерскими изделиями, такими как «лакомство султана», «мешочки счастья», - говорится в сообщении.

Центральной площадкой проводов Масленицы в Котельниках стал парк отдыха «Белая Дача». Вместе с жителями города в празднике, посвященном проводам зимы, приняла участие глава Котельников Ирина Польникова. На праздник жители пришли целыми семьями.

«С праздником, дорогие горожане и гости нашего города. Поздравляю вас с широкой, щедрой масленицей! Масленица - это блины, веселье, проводы зимы и встреча весны. Желаю хорошего настроения, улыбок, добра и всего самого наилучшего», - добавила Польникова.

Она отметила, что в городском округе празднование Масленицы впервые проходит так широко и красочно. Глава подчеркнула, что народные гуляния в городе в рамках празднования проходили в течение всей недели, с 12 по 18 февраля.

После официальной части открытия праздничных мероприятий состоялось подведение итогов кулинарного конкурса. Члены комиссии, в состав которой также вошла Польникова, оценили представленные блюда и наградили победителей. Приз зрительских симпатий вручили детским садам «Детство» и «Семицветик», а также общеобразовательной школе №3.