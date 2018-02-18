РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. Более 35 деревьев в парке «Белая Дача» украсили в воскресенье многометровыми разноцветными лентами на масленичных гуляниях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Свыше 35 деревьев украсили разноцветными многометровыми лентами, шарфами и игрушками ручной работы на территории усадьбы «Белая Дача» в городском округе Котельники в рамках празднования широкой Масленицы. Центральный вход в парк выдержан в языческих традициях. Данная акция впервые прошла в городе», - говорится в сообщении.

В акции приняли активное участие детские сады «Детство», «Семицветик», «Сказка», «Аленка», общеобразовательные школы города. Такде украшения надели учащиеся школы искусств имени Андреева, сотрудники городских библиотек, ученики детско-юношеской спортивной школы, а также дети и родители.

«Посмотрите, как у нас красиво украшены деревья в парке. Мы должны сказать отдельные слова благодарности сотрудникам управления развития отраслей социальной сферы и, конечно, нашим детям - инициативным, творческим, которые украшали вместе с родителями и педагогами парк специально для вас», - отметила глава Котельников Ирина Польникова.

Она поблагодарила все творческие коллективы города и сотрудников муниципальных учреждений за помощь в организации народных гуляний, а жителей - за активное участие в них.

На Руси символ Масленицы заключался в том, чтобы как можно быстрее прогнать зиму и разбудить весну. Поэтому масленичные гуляния обязательно должны были быть шумными, с песнями и плясками, хороводами, символизирующие круглое солнце. Традиционно, молодые ребята и девушки украшали дерево или деревянное колесо, закрепленное на шесте, яркими лентами и ходили с ним по улице, призывая деревья и цветы скорее распуститься.