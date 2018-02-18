РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Порядка 25 тысяч жителей подмосковного Подольска посетили масленичные гуляния в парке Талалихина в воскресенье, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. В Подольске в это время традиционно проходят различные масленичные гуляния, которые в этом году состоялись 17 и 18 февраля во всех микрорайонах округа. Одной из главных площадок празднества был парк Талалихина, где в воскресенье проходила большая программа для горожан.

«В парке Талалихина были организованы развлекательные мероприятия, ярмарка народных промыслов, выступление юных фигуристов и многое другое. В этом году в парке рекорд посещаемости – в масленичных гуляниях приняли участие около 25 тысяч человек», - сказал Денисов.

В преддверии Масленицы среди дошкольных образовательных учреждений округа проходил конкурс на лучшее чучело Масленицы. В нем приняли участие около 90 детских учреждений, а лучшие работы были представлены в парке Талалихина на масленичных гуляниях и удостоены правом побороться за первые места. Победителей определяли сами жители. Им необходимо было выбрать из более 20 подставленных работ, самую лучшую и проголосовать за нее.

Всего праздничная программа проходила до 15:00. В рамках мероприятия все желающие могли отведать символ праздника – блины, поучаствовать в соревнованиях, играх, а в завершение посмотреть зажжение чучела Масленицы.