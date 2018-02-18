РИАМО - 18 фев. В подмосковной Балашихе из-за снега обрушилась крыша частной автостоянки, сообщил РИАМО в воскресенье оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Балашихи Александр Короленко.

По его словам, в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа в 16:05 поступило сообщение о том, что на частной автостоянке в микрорайоне Железнодорожный на улице Рождественская, дом 10 провалилась крыша под тяжестью снега. Оказалось засыпано около 40 автомобилей.

«Автостоянка – металлический ангар площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. О ЧП было доложено заместителю главы администрации Балашихи Михаилу Объедкову. На место происшествия выезжала аварийно-спасательная команда центра ГО и ЧС Балашихи в составе четырех человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что руководство автостоянки в курсе происшествия и принимает меры по ликвидации его последствий.