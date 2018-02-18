РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 фев. Более 25 тысяч человек приняли участие в праздновании широкой Масленицы в Балашихе, сообщил первый заместитель главы Балашихи Алексей Коваль.

«Вся масленичная неделя в Балашихе была богата различными мероприятиями. Самые масштабные народные гуляния в городе прошли с 17 по 18 февраля. Более 25 тысяч балашихинцев проводили зиму в эти дни», - сказал Коваль.

Он добавил, что массовое празднование широкой Масленицы состоялось на площади перед администрацией микрорайона Железнодорожный, на Пешеходной зоне улицы Заречной и на площади перед Ледовым дворцом.

Для гостей праздника были подготовлены традиционные масленичные развлечения: бои подушкой, перетягивание каната, хороводы и выступления творческих коллективов города. Были развернуты дегустационные площадки, где все желающие могли попробовать блины с горячим чаем. Кульминацией торжеств стало сожжение чучела Масленицы.

По данным Балашихинского информагентства, празднование широкой Масленицы в Балашихе продлилось всю неделю с 12 по 18 февраля. Торжественные мероприятия прошли на базе городских библиотек, культурных и образовательных учреждений города. Всего в городском округе состоялось порядка 20 торжеств.