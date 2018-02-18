РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ - 18 фев. В парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы в воскресенье торжественно сожгли чучело Масленицы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в парках города и в поселениях провожают Широкую Масленицу. Везде проходят концерты, игры, конкурсы и забавы. Глава округа Владимир Ружицкий посетил Центральный парк культуры и отдыха и парк «Наташинские пруды».

«Сегодня мы прощаемся с Масленицей. Сожгли большое чучело, проводили зиму», - сказал Ружицкий.

Чучело разместили на одном из Наташинских прудов. Также дети покатались на тюбингах с горок, поучаствовали в народных забавах. Для всех участников праздника прошел концерт.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.