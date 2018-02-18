РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В подмосковном Подольске в воскресенье открыли мемориальную доску в честь заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР, чемпиона мира по мотокроссу Виктора Арбекова, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски, проходило у здания подольской школы ДОСААФ на Рязанском проспекте. В нем приняли участие друзья Арбекова, его коллеги, спортсмены, молодежь, жители округа и многие другие.

«Мемориальную доску в честь заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР, 14-кратного чемпиона СССР по мотокроссу, чемпиона мира Виктора Арбекова открыли в воскресенье в городском округе Подольск. Право открыть мемориальную доску на фасаде здания ПОУ «Подольская школа РО ДОСААФ» было предоставлено заместителю главы администрации по развитию территорий Сергею Иванову и сыну легендарного мотогонщика Александру Арбекову», - говорится в сообщении.

После торжественной части состоялись гонки на спортивных мотоциклах, посвященные памяти первого советского чемпиона мира, которые проходили на трассе в районе села Покров.

Первый в истории нашей страны чемпион мира по мотокроссу Виктор Арбеков родился 8 марта 1942 года в Подольске. За руль мотоцикла он сел в возрасте десяти лет. А уже в 17 лет выиграл первенство СССР среди юношей.