РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Впервые празднование Масленицы в подмосковном Подольске провели на новой кроссовой трассе мотошколы недалеко от Птичьего рынка и деревни Коледино, на него пришло около 200 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель направления развития мотоклуба «Moto-Vista» Екатерина Тарумова.

В Подольске начал работать очередной филиал мотоклуба «Moto-Vista» с прокатом самоходов и школой обучения для детей. Пока трасса создана из снега, в дальнейшем здесь построят освещенную суперкросс компактную трассу со множеством трамплинов, поставят трибуны. Там уже подведена вода, есть кафе, где можно погреться. Весной приступят к капитальным земляным работам. На трассе можно покататься на квадроциклах, снегоходах, мотоциклах, также можно взять технику напрокат. Впервые в воскресенье там провели Мотомасленицу.

«Праздник начался с катания на лошадях и снегоходах в 12:00. Гостям показали представление с похищением Масленицы, все водили хороводы, пели песни, устраивали пляски, соревновались в конкурсах, участвовали в мастер-классе по выпеканию блинов, изготовлению игрушек и оберегов. После сжигания Масленицы началась показательная мототренировка детей - учеников мотошколы клуба «Moto-Vista». Всего в Мотомасленице приняло участие более 200 человек. Организаторы бесплатно раздали около 250 блинов», - сказала Тарумова.

Уроки вождения в школе преподают инструкторы. В мотошколе мастерству мото- квадро- и сноукросса обучают детей и взрослых. В младших группах обучаются ребята от пяти до 12 лет, в подростковых – с 13 до 15 лет, во взрослых – с 15 лет.

На трассе можно покататься на лыжах или на большой ватрушке, прицепленных к снегоходу. Одна открытая тренировка длится час, для детей стоит от 1000 рублей, для взрослых от 2 тысяч рублей в зависимости от техники и класса мастерства. Также организован активный семейный отдых с катанием на мототехнике (квадроциклы, мотоциклы, снегоходы) угощением чаем, кофе и шашлыками.