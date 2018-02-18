РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска с 17 по 18 февраля в масленичных гуляниях приняли участие около 5,5 тысяч человек, сообщается на сайте администрации округа.

В течение двух дней - 17 и 18 февраля - в микрорайоне Климовск Подольска проходили масленичные гуляния. Так, 17 февраля игры, песни и хороводы ждали взрослых и детей в парке «Дубрава» в части Гривно.

«В воскресенье, 18 февраля, жители микрорайона провожали зиму ярко - с песнями и танцами - в детском парке в части Весенняя и на территории физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в части Гривно. Всего в мероприятиях, которые проходили в микрорайоне, приняли участие около 5,5 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В рамках масленичных гуляний на праздничных площадках проходила концертная программа, конкурсы, игры и различные спортивные состязания. Помимо этого все желающие могли отведать солдатской каши и полакомиться горячими блинами.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.