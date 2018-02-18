РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В подмосковном Подольске на масленичных гуляниях испекли около 10 тысяч блинов, которые раздавали жителям бесплатно, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов.

В Подольске традиционно проходят различные масленичные гуляния во всех микрорайонах округа. Самые масштабные состоялись в парке Талалихина и в усадьбе «Ивановское» в воскресенье.

«В субботу в округе было 19 площадок масленичных гуляний, сегодня весну встречают на 11 площадках, главной из которых стал парк Талалихина, где были организованы развлекательные мероприятия, ярмарка народных промыслов, выступление юных фигуристов и многое другое. Всего в текущем году на масленичные гуляния испекли порядка 10 тысяч блинов, которые совершенно бесплатно выдавали за участие в различных конкурсах и так далее»,- сказал Денисов.

Ожидается, что в масленичных мероприятиях за выходные примут участие порядка 100 тысяч жителей городского округа. 17 февраля в них приняли участие около 30 тысяч человек.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.