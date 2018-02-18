РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. Футбольный клуб «Металлист» из подмосковного Королева в матче зимнего турнира памяти Владимира Гуляева проиграл команде «Пересвет» из Подольска со счетом 3:7, сообщается на официальном сайте федерации футбола Московской области.

Матч «Пересвет» - «Металлист» состоялся в рамках XXV турнира памяти Владимира Гуляева 17 февраля на стадионе «Планета» в Подольске.

«В матче между командами «Пересвет» (Подольск) и «Металлист» (Королев) зафиксирован счет 7:3 (результат первого тайма – 4:1)», – сообщается на сайте.

«Металлист» занял шестое, последнее место в группе А XXV турнира памяти Владимира Гуляева.

Владимир Гуляев (1922-1993) – футбольный тренер и функционер, многолетний председатель спортивно-технической комиссии федерации футбола Московской области.