РИАМО - 18 фев. В районе улицы Шереметьевская в Москве произошла дорожная авария, в ДТП пострадал ребенок, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район улицы Шереметьевская у ТЦ «Ашан», где произошло ДТП, в котором пострадал ребенок четырех лет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент с места аварии экипаж вертолета эвакуирует пострадавшего малыша в лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.