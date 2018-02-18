РИАМО - 18 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье рассказал, что он поделится опытом с победителями проекта «Лидеры России».

«В финале будут люди талантливые, одаренные, амбициозные целеустремленные - это факт. Поэтому, когда пригласили, исходили из того, что присутствующие здесь наставники обладают опытом, то, чего нет у большинства участников этого проекта», - сказал Воробьев в эфире «Первого канала».

Он отметил, что опытные наставники могут быть полезны участникам проекта.

Конкурс «Лидеры России» проводится в рамках исполнения поручения президента РФ. Участником мог стать любой гражданин России не старше 50 лет, имеющий опыт руководства. На конкурс было подано 199 тысяч заявок. В финал вышли 300 человек. Они получили гранты в размере 1 миллиона рублей, которые смогут потратить на образование и повышение квалификации.

Также до 22 февраля наставники конкурса из числа представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей общественных объединений выберут от одного до трех подопечных, чтобы в течение года поддерживать их в развитии лидерского потенциала. Пары будут сформированы с учетом взаимного интереса лидеров и наставников.