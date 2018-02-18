РИАМО - 18 фев. В подмосковном Клину освятили часовню, построенную в честь последнего русского царя Николая II, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Клину освятили часовню в честь святого царственного страстотерпца царя Николая II. Чин освящения часовни проведен по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Соборное освящение возглавил благочинный церквей Клинского округа отец Евгений Мальков в сослужении Клинского духовенства», - говорится в сообщении.

Царская часовня появилась в Клину по инициативе заслуженной артистки России Ольги Кормухиной. Часовня расположена в городской черте Клина на 89-м километре Ленинградского шоссе рядом с музеем-заповедником композитора Петра Чайковского.

Объект построили в короткие сроки – чин освящения закладного камня состоялся всего девять месяцев назад – 19 мая 2017 года.

«Очень важно, что часовня открывается нами сегодня, в Прощеное воскресенье. В день, когда православные люди просят прощения за то, что совершили, или, наоборот, не совершили. За поступки, о которых больно и тяжело вспоминать. За нехватку веры, мудрости и прощения. Мы надеемся, что эта часовня послужит делу возрождения духовности и нравственности», - отметила глава Клина Алена Сокольская.

В 2018 году в России исполнится 100 лет с момента расстрела последнего русского императора Николая II и его семьи.